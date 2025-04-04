Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере электроэнергетики - министр

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария подпишут меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

"Ожидается подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией. Уверены, что Южный газовый коридор станет платформой для широкомасштабного сотрудничества. Наши совместные усилия приведут к новым результатам на следующем этапе и откроют новые возможности в сфере энергетической безопасности", - добавил Парвиз Шахбазов.

Отметим, что сегодня в Баку проходят 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, включая Азербайджан и страны Евросоюза, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

Стоит отметить, что министерская встреча в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводится с февраля 2015 года.