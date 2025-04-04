Обсуждены реализуемые и планируемые проекты между Азербайджаном и ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Обсуждены реализуемые и планируемые проекты между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве финансов Азербайджана.

"Министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Гарри Бойдом-Карпентером. Подчеркнув, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с ЕБРР, С.Бабаев отметил, что в стране при финансовой поддержке банка был реализован ряд проектов как в государственном, так и в частном секторах, расширены возможности диверсификации экономики, развития общественной инфраструктуры и внедрения проектов "зеленой" энергии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по реализуемым и планируемым проектам.

В свою очередь, Гарри Бойд-Карпентер отметил, что недавно была утверждена новая стратегия партнёрства ЕБРР с Азербайджаном на 2025-2030 годы, и подчеркнул, что стратегия соответствует национальным целям развития Азербайджана. Отметив долгосрочное и эффективное партнерство с Азербайджаном, официальный представитель ЕБРР подчеркнул намерение банка и впредь продолжать поддерживать экономику Азербайджана, а также то, что экономический потенциал страны создает дополнительные возможности для расширения связей", - говорится в сообщении ведомства.

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