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Подписано операционное соглашение для увеличения экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию

Экономика Материалы 4 апреля 2025 13:06 (UTC +04:00)
Подписано операционное соглашение для увеличения экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию
Фото: Парвиз Шахбазов/X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Между "Азерэнержи" и Анонимной компанией по передаче электроэнергии Турции (TEİAŞ) подписан операционный договор.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"Мы оценили наше сотрудничество с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром по стратегически важным проектам энергетической безопасности. Мы обсудили вопросы развития Южного газового коридора, энергетической трансмиссии Нахчыван-Турция и проектов Коридора "зеленой" энергии Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии. С целью увеличения экспортных возможностей электроэнергии из Нахчывана в Турцию подписано операционное соглашение между ОАО "Азерэнержи" и Анонимной компанией по передаче электроэнергии Турции (TEİAŞ)", - подчеркивается в публикации министра.

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