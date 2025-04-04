Греция назвала срок запуска газового интерконнектора с Северной Македонией

БАКУ /Trend/ - Запуск газового интерконнектора с Северной Македонией еще больше укрепит устойчивость европейской энергетической системы.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь по международным экономическим связям Министерства иностранных дел Греции Димитрис Скалкос в ходе 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Южный газовый коридор успешно работает уже четвертый год. С запуском трубопровода TAP Греция стала ключевым участником этого проекта. Дополнительно, строительство газового интерконнектора Греция-Болгария с возможным увеличением его пропускной способности с 3 до 5 миллиардов кубометров, ввод в эксплуатацию плавучего хранилища и газификационного терминала в Александруполисе, а также ожидаемое в марте 2026 года завершение газового интерконнектора с Северной Македонией еще больше укрепят устойчивость европейской энергетической системы", - сказал он.

Напомним, что 4 апреля в Баку проходит 11-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике.

В мероприятии принимают участие представители 24 стран, включая Азербайджан и Европейский Союз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетических компаний. В мероприятии примут участие министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе встречи планируется подписание документов, связанных с зеленой энергетикой.