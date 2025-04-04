Хорватия усиливает позиции в энергетическом секторе благодаря сотрудничеству с Азербайджаном - госсекретарь

БАКУ /Trend/ - Хорватия усиливает позиции в энергетическом секторе благодаря сотрудничеству с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил государственный секретарь Министерства экономики Хорватии Ведран Шпехар в ходе 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Хорватия привержена цели обеспечения чистой и доступной энергии и переходу к зеленой экономике в рамках климатической политики Европы к 2050 году. Благодаря программе REPowerEU мы становимся региональным энергетическим хабом, расширяя наш терминал сжиженного природного газа (СПГ) до 6,1 миллиарда кубометров к 2026 году с инвестициями в 559 миллионов евро. Также мы инвестируем в строительство новых трубопроводов в Словении и Венгрии. Наше партнерство с Азербайджаном, которое укрепилось с 2024 года благодаря поставкам газа от SOCAR, поддерживает такие ключевые проекты, как Южный газовый коридор и Ионическо-Адриатический трубопровод", - сказал он.

Напомним, что 4 апреля в Баку проходит 11-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике.

В мероприятии принимают участие представители 24 стран, включая Азербайджан и Европейский Союз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетических компаний. В мероприятии примут участие министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе встречи планируется подписание документов, связанных с зеленой энергетикой.