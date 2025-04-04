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Обсуждены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Германией

Экономика Материалы 4 апреля 2025 15:41 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Германией
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с находящимися в стране представителями немецкого бизнеса.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики, на встрече была предоставлена информация о благоприятной для деятельности международных партнеров инвестиционной среде в Азербайджане. Было подчеркнуто, что в результате устойчивых экономических реформ наблюдается ежегодный рост ненефтяной экономики и экспорта. Макроэкономическая стабильность и развитие человеческого капитала еще больше расширяют экономические возможности Азербайджана.

Было отмечено, что успешный опыт сотрудничества с немецкими компаниями стимулирует развитие отношений в различных сферах экономики. Обсуждались реализуемые в Азербайджане проекты по развитию возобновляемой энергетики и было подчеркнуто партнерство в энергетическом секторе между Европейским Союзом и Азербайджаном.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам поощрения взаимных инвестиций и потенциальным совместным проектам.

Обсуждены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Германией
Обсуждены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Германией
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