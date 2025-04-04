Азербайджан и Германия обсудили перспективы налогового партнерства

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана, президент Европейской организации налоговых администраций (IOTA) Орхан Назарли провел встречу в видеоформате с руководителем Налогового управления Федерального министерства финансов Германии Нильсом Вайтом.

Об этом в пятницу сообщили Trend в ГНС Азербайджана.

Согласно информации, на встрече были обсуждены потенциальные возможности для развития совместной деятельности, укрепления сотрудничества и продвижения международных связей.

"Стороны обменялись мнениями по вопросам диверсификации партнёрства в рамках IOTA, а также по обмену опытом в налоговой сфере.

Обсуждалась деятельность IOTA, включая вызовы, с которыми организация столкнулась в последние годы. Были рассмотрены предложения по расширению возможностей организации, привлечению новых членов и укреплению её финансовой устойчивости.

В рамках встречи были представлены результаты работы, проведённой Государственной налоговой службой Азербайджана в период председательства в IOTA. Особое внимание было уделено стратегическим планам и перспективам, направленным на повышение операционной эффективности организации и её привлекательности для стран-членов.

В продолжении встречи состоялся обмен мнениями о приоритетах двустороннего сотрудничества в налоговой сфере, была подчеркнута важность обмена опытом по внедрению инноваций и совершенствованию налогового администрирования",- говорится в сообщении Госслужбы.

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