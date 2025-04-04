Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Молдовы в сфере возобновляемых источников энергии.

Об этом в своем аккаунте в "Х" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает Trend.

"В ходе встречи с министром энергетики Молдовы Дорином Жунгиету мы обсудили совместную деятельность наших стран в экономическом секторе, возможности сотрудничества в рамках проектов и инициатив Азербайджана в области возобновляемых источников энергии", - отметил он.

Отметим, что встреча состоялась в Баку на полях 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

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