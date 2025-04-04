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Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС (ФОТО)

Экономика Материалы 4 апреля 2025 17:06 (UTC +04:00)
Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Подписаны Инвестиционные договоры по проектам СЭС "Уфуг" мощностью 50 мегаватт в Джебраиле и СЭС "Шамс" мощностью 50 мегаватт и Исполнительный договор по проекту СЭС мощностью 30 мегаватт в Нахчыване.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Благодаря этим станциям ожидается ежегодное производство в общем объеме 268 миллионов киловатт-часов электроэнергии, экономия 59 миллионов кубометров газа и сокращение выбросов углерода на 128 миллионов тонн", - отмечается в публикации министра.

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Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС (ФОТО)
Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС (ФОТО)
Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС (ФОТО)
Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС (ФОТО)
Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС (ФОТО)
Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС (ФОТО)
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