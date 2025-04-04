Азербайджан подписал соглашения по строительству трех СЭС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписаны Инвестиционные договоры по проектам СЭС "Уфуг" мощностью 50 мегаватт в Джебраиле и СЭС "Шамс" мощностью 50 мегаватт и Исполнительный договор по проекту СЭС мощностью 30 мегаватт в Нахчыване.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Благодаря этим станциям ожидается ежегодное производство в общем объеме 268 миллионов киловатт-часов электроэнергии, экономия 59 миллионов кубометров газа и сокращение выбросов углерода на 128 миллионов тонн", - отмечается в публикации министра.

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