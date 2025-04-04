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Азербайджан и Словения подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики (ФОТО)

Экономика Материалы 4 апреля 2025 16:58 (UTC +04:00)
Азербайджан и Словения подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Словенией подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend.

"В рамках 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике мы с министром окружающей среды, климата и энергетики Словении Бояном Кумером подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между профильными министерствами двух стран. Этот документ направлен на развитие энергетических связей между Азербайджаном и Словенией в сфере природного газа и возобновляемых источников энергии", - говорится в публикации.

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Азербайджан и Словения подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики (ФОТО)
Азербайджан и Словения подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики (ФОТО)
Азербайджан и Словения подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики (ФОТО)
Азербайджан и Словения подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики (ФОТО)
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