Южный газовый коридор играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"11-е заседание Консультативного совета Южного газового коридора на уровне министров и 3-е министерское заседание Консультативного совета по зелёной энергетике знаменуют собой значительный прогресс в наших скоординированных действиях и стратегиях в сфере энергоснабжения. Участие 23 стран, Европейского союза, 45 энергетических компаний и семи международных финансовых институтов подчёркивает растущую роль Консультативного совета, выходящую за рамки ЮГК, как это сегодня не раз отмечалось",- сказал он.

Первое заседание Совета ЮГК 11 лет назад собрало лишь 7 стран, сегодня их уже 23. Это стало основой для расширенного сотрудничества в энергетике благодаря новым проектам и международным партнёрствам.

"Мы вновь подтвердили важнейшую роль ЮГК в обеспечении энергетической безопасности Европы. Азербайджанский газ будет играть незаменимую роль в обеспечении стабильности в критически важный переходный период, дополняя возобновляемые источники энергии и сглаживая их нестабильность. Достижение серьёзных результатов также будет зависеть от стабильной поддержки со стороны ЕС, включая участие соответствующих финансовых институтов и энергетических компаний," - сказал министр.