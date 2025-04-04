Азербайджан располагает значительными газовыми ресурсами - министр энергетики

БАКУ /Trend/ - Сегодня были обсуждены два основных вопроса — газоснабжение и развитие проектов "зелёной" энергетики". Также была рассмотрена перспектива расширения Южного газового коридора. Азербайджан располагает значительными газовыми ресурсами, и в настоящее время работы ведутся на различных месторождениях.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Баку в рамках Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергии министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, для дальнейшего ускорения этого процесса необходимо большее сотрудничество с Европейским союзом.