Азербайджан располагает значительными газовыми ресурсами - министр энергетики

БАКУ /Trend/ - Сегодня были обсуждены два основных вопроса — газоснабжение и развитие проектов "зелёной" энергетики". Также была рассмотрена перспектива расширения Южного газового коридора. Азербайджан располагает значительными газовыми ресурсами, и в настоящее время работы ведутся на различных месторождениях.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Баку в рамках Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергии министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
По его словам, для дальнейшего ускорения этого процесса необходимо большее сотрудничество с Европейским союзом.
"Потому что речь должна идти о долгосрочных контрактах. Мы производим природный газ. Газовые ресурсы и запасы в Азербайджане достаточно велики. Нам хватит их на многие годы", - сказал министр.
Он также отметил, что Азербайджан производит природный газ и транспортирует его по трубопроводу. "У нас нет возможности перенаправить поставки газа в случае их срыва по каким-либо причинам. Поэтому это является особенностью. Нам необходимы долгосрочные контракты, а также гарантии от Европейского Союза и, насколько возможно, инвестиции и финансирование, чтобы мы могли расширить процесс производства газа и инфраструктуру газоснабжения, соединяющую нас с Европой, с более высокими темпами. Мы также широко обсудили ряд инициатив, выдвинутых Азербайджаном в области "зеленой" энергии. Как известно, в настоящее время реализуются различные проекты. Среди них я хотел бы отметить проект Каспийское море-Черное море-Восточная Европа-Румыния-Венгрия. Это самый перспективный проект",- добавил он.
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