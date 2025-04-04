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Обсуждены возможности сотрудничества по развитию ветроэнергетики на Каспии (ФОТО)

Экономика Материалы 4 апреля 2025 18:33 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности сотрудничества по развитию ветроэнергетики на Каспии (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Параллельно с 11-м министерским заседанием в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-м министерским заседанием в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, проводимыми в Баку, был организован очередной "круглый стол" Азербайджан-Европейский Союз на тему "Развитие морской ветроэнергетики".

На мероприятии с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, комиссара Европейского союза по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Даном Йоргенсеном и генерального директора Европейской ассоциации ветроэнергетики WindEurope Джайлса Диксона в расширенном составе были представлены ведущие компании в сфере ветроэнергетики и финансовые институты Европы, сообщает Trend.

Была представлена информация об определении в рамках проектов по ветроэнергетике пяти участков в азербайджанском сегменте Каспийского моря, проведении измерительных и наблюдательных работ, а также о проектах, реализуемых энергетическими компаниями. На начальном этапе производства в сфере морской ветроэнергетики 4 ГВт будут экспортироваться в Европу через "зеленый" энергетический коридор "Каспий-Черное море-Европа", а также запланированные другие интерконнекторы будут нацелены на европейские страны.

Было отмечено, что европейские компании имеют широкие возможности для участия в проектах по производству и передаче энергии ветра. Сочетание технологических возможностей и инвестиций Европы с богатыми энергетическими ресурсами и стратегическим географическим расположением Азербайджана может проложить путь к значительным достижениям.

На мероприятии был еще раз подчеркнут взаимный интерес к сотрудничеству Азербайджана и ЕС по развитию морского ветроэнергетического потенциала страны. Рассмотрена работа, проделанная в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2024 году между Государственным агентством возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики и WindEurope, обсуждены дальнейшие шаги.

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Обсуждены возможности сотрудничества по развитию ветроэнергетики на Каспии (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества по развитию ветроэнергетики на Каспии (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества по развитию ветроэнергетики на Каспии (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества по развитию ветроэнергетики на Каспии (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества по развитию ветроэнергетики на Каспии (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества по развитию ветроэнергетики на Каспии (ФОТО)
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