В Баку обсудили вопросы, связанные с автомобильным рынком (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча с участием представителей Управления налоговой политики Государственной налоговой службы при министерстве экономики, Управления анализа экономики и контроля выполнения прогнозов, а также представителей автомобильных дилеров.

Об этом в субботу сообщили Trend в Государственной налоговой службе Азербайджана.

Согласно информации, на встрече Ассоциацией автомобильных дилеров Азербайджана были озвучены статистические данные о текущем состоянии автомобильного рынка в стране.

"Было отмечено, что в последние годы наблюдается рост количества автомобилей с электрическими и гибридными двигателями благодаря новым механизмам льгот в законодательстве. Были обсуждены существующие трудности на автомобильном рынке, приведены примеры опыта Турции, Казахстана и других стран. Также были затронуты вопросы, связанные с кредитованием, продажей в рассрочку и обязательствами по НДС при перепродаже подержанных автомобилей официальными дилерами. Сотрудники Государственной налоговой службы разъяснили некоторые аспекты налогового законодательства, ответили на вопросы участников и подчеркнули необходимость продолжения таких встреч в будущем",- говорится в сообщении ведомства.

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