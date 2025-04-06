Азербайджан увеличил инвестиции в экономику Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Азербайджан инвестировал в экономику Узбекистана 93,1 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой а Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 69,9 миллиона долларов США, или в 4 раза больше, чем в 2023 году.

В общем объеме прямых иностранных инвестиций удельный вес инвестиций Азербайджана в Узбекистан составил 5,3 процента.

Напомним, что в 2023 году объем инвестиций из Азербайджана в вышеуказанную страну составил 23,2 миллиона долларов США.

Отметим, что в 2024 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 7 миллиардов долларов США, а это на 388,1 миллиона долларов США, или на 5,83 процента больше, чем в 2023 году.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана за отчетный год составил 1,8 миллиарда долларов США, что на 1,4 миллиарда долларов США, или на 43,3 процента меньше показателя 2023 года.