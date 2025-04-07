Посол Венгрии о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет значимую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Томаш Торма в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов", проходящем в университете ADA.

"Мы рассматриваем Азербайджан как страну, играющую значимую роль в обеспечении энергетической безопасности, не только Центральной Европы, а всей Европы в целом. Поэтому мы сотрудничаем не только в области нефти и природного газа, но и совместно с Грузией, Румынией и Болгарией разрабатываем крупнейшее в Европе соглашение по "зеленой" энергетике - "зеленый" энергетический коридор",- сказал посол.

По его словам, в Венгрии основой для возобновляемых источников энергии являются директивы ЕС по защите климата, роль которых заключается в повышении энергетической независимости на основе расширения использования возобновляемых источников энергии. В последние годы наблюдается значительный рост числа установок солнечных панелей как в жилых, так и в промышленных помещениях, что делает солнечную энергетику одним из самых быстрорастущих секторов европейской "зеленой" энергетики.