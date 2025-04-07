Назван объем грузоперевозок судами ASCO в Азербайджане за первые три месяца 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Обнародован объем грузов, перевезенных судами ОАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) в первом квартале 2025 года.

Как сообщили Trend в ASCO, в январе-марте текущего года танкерами, принадлежащими ASCO, было доставлено в общей сложности 1 миллион 34 тысячи 39 тонн жидких грузов.

За отчетный период количество вагонов, перевозимых паромными судами, составило 7905 единиц, а количество автотранспортных средств - 9050 единиц.

За указанный период универсальными сухогрузными судами было перевезено 441 тысяча 322 тонны грузов.

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