Увеличился объем выданных бизнес-кредитов промышленному сектору в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на конец февраля текущего года, объем бизнес-кредитов, выданных банками Азербайджана промышленному сектору, составил 2,702 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 12 миллионов манатов или на 0,44 процента больше, чем в конце января. Так, на конец января объем кредитов, выданных банками в Азербайджане промышленному сектору, составил 2,69 миллиарда манатов.

Отметим, что на конец февраля объем бизнес-кредитного портфеля банков, действующих в Азербайджане, составил 14,777 миллиарда манатов.

Бизнес-кредитный портфель банков по сравнению с концом января вырос на 0,5 процента или на 68 миллионов манатов.

На конец января объем кредитного портфеля банков составил 14,709 миллиарда манатов.