При организации PASHA Holding состоялось первое региональное мероприятие в рамках INMerge Innovation Summit в Грузии (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - При поддержке PASHA Bank Georgia в столице Грузии, городе Тбилиси, успешно состоялось первое региональное мероприятие INMerge Innovation Summit, организованное PASHA Holding.
Мероприятие собрало более 150 участников, включая ведущих предпринимателей, инвесторов и представителей экосистемы, создав вдохновляющую обстановку для обсуждений корпоративных инноваций, развития стартапов и инвестиционных возможностей.
Одним из ключевых моментов мероприятия стала панельная дискуссия на тему «Инновации для роста бизнеса: объединяя корпоративную стратегию и динамику экосистемы». Модератором выступила Мака Гвритишвили — руководитель отдела развития бизнеса PASHA Bank Georgia. В дискуссии приняли участие такие эксперты как: Педру Сантуш Виейра — партнер 500 Global, Иро Цагареишвили — управляющий директор компании AXEL, Нино Чедия — управляющий директор United Payment Georgia, Звиад Цоцколаури — генеральный директор Signify, и Лика Мерабишвили — региональный директор StrategEast по Кавказу. Участники обсудили роль инноваций в росте бизнеса и подчеркнули важность укрепления связей между корпоративными стратегиями и стартап-экосистемой.
Еще одним важным событием стало стартап-состязание INbattle,
направленное на выявление самых перспективных грузинских стартапов.
Конкурс вызвал большой интерес — заявки подали более 50 стартапов.
По итогам тщательного отбора, из 10-ти стартапов, приглашенных
представить свои решения перед жюри, был выбран один
победитель.
После успешного проведения мероприятия, PASHA Holding планирует превратить INMerge Innovation Summit в региональную платформу. В ближайшее время планируются мероприятия в Турции, Узбекистане, Казахстане и других странах.
Отметим, что основное мероприятие INMerge Innovation Summit состоится в Баку в сентябре.
Более подробную информацию о саммите можно найти на сайте: www.inmerge.az