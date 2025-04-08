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Обсуждена реализация новых инвестиционных проектов между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)

Экономика Материалы 8 апреля 2025 16:03 (UTC +04:00)
Обсуждена реализация новых инвестиционных проектов между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с национальным координатором Совета по содействию специальным инвестициям Пакистана, генерал-лейтенантом Сарфаразом Ахмедом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"В рамках визита в Пакистан состоялась встреча с национальным координатором Совета по содействию специальным инвестициям генерал-лейтенантом Сарфаразом Ахмедом. Мы обсудили вопросы диверсификации делового партнерства между нашими странами, расширения взаимодействия между предпринимательскими кругами, а также перспективы реализации новых инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, горнодобывающей промышленности и других отраслях. Также были рассмотрены возможности увеличения объемов взаимных инвестиций", - отметил министр в своей публикации.

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Обсуждена реализация новых инвестиционных проектов между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждена реализация новых инвестиционных проектов между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждена реализация новых инвестиционных проектов между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждена реализация новых инвестиционных проектов между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждена реализация новых инвестиционных проектов между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждена реализация новых инвестиционных проектов между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
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