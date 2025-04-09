Банк Республика поддерживает малый бизнес: 3 месяца без процентов!

Три месяца без процентов — просто оформите микрокредит в «Банке Республика»!
С приходом весны вы планируете реализовать новые бизнес-идеи или расширить уже существующий бизнес? Хотите получить бизнес-кредит на выгодных условиях?
Банк Республика, который всегда поддерживает реальный бизнес, запускает кампанию по микро и агро кредитам «3 мгновения весны» .
Тогда поспешите воспользоваться кредитной кампанией «3 Мгновения Весны» от одного из ведущих банков страны — «Банк Республика», запущенной для владельцев агро- и микробизнеса.
Так, клиенты, которые оформят микро и агрокредиты в Банке получат ПРОЦЕНТЫ ЗА 3 МЕСЯЦА В ПОДАРОК!
Кроме того, предприниматели получат возможность взять до 100.000 манат микро кредиты, начиная с 10% годовых, на 48 месяцев и с 0% комиссией.
Другие особенности кампании:
- Возможность приобретения кредита без поручителя;
- Возможность приобретения кредита траншами ( по частям);
- Возможность открытия кредитной линии;
- Льготный период - до 12 месяцев;
- Бесплатный график платежей;
- Отсутствие затрат на оценку.
Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.
Кампания продлится до 01 июня 2025 года.
Для достижения своих бизнес-целей выберите Банк Республику и воспользуйтесь выгодными условиями!
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.