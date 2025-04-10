В Азербайджане началось страхование цитрусовых садов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался сезон страхования лимонных, мандариновых и апельсиновых садов с помощью механизма аграрного страхования, предоставляемого при государственной поддержке.

Об этом Trend сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Было отмечено, что владельцы этих садов, а также фермеры, выращивающие эти культуры, могут застраховать сады от многочисленных рисков с помощью механизма аграрного страхования.

Цитрусовые сады занимают особое место в сельском хозяйстве Азербайджана. По статистическим данным, в настоящее время в стране насчитывается более 4500 гектаров цитрусовых садов. Из них 3278 гектаров занимают мандариновые сады, 703 гектара - лимонные сады и 582 гектара - апельсиновые сады.

95% лимонных садов, 99% мандариновых садов и 100% апельсиновых садов находятся в южном регионе страны. В последние годы площадь цитрусовых садов расширяется за счет новых насаждений.

В 2024 году из Азербайджана на зарубежные рынки было экспортировано 2343 тонны мандаринов на общую сумму 1 миллион 91 тысяча долларов.

Фонд аграрного страхования страхует цитрусовые сады от многочисленных рисков – града, урагана, снегопада, наводнений, паводков, селей, заморозков, ущерба от диких животных, действий третьих лиц.

В 2024 году фермерам и хозяйствам были выплачены страховые выплаты на общую сумму более 40 тысяч манатов за ущерб, нанесенный лимонным, мандариновым и апельсиновым садам. За лимонные сады, пострадавшие от ураганов, селей, паводков и заморозков, произведена страховая выплата в размере 16 287 манатов, за мандариновые сады - 13 446 манатов, за апельсиновые сады - 10 912 манатов.

Государственная поддержка в размере 50%, применяемая к страховым взносам, позволяет фермерам застраховать свои цитрусовые сады, заплатив небольшую сумму. 50% страховых взносов оплачивает государство, 50% - фермер.

В южном регионе страхование лимонных, мандариновых и апельсиновых культур на сумму 1000 манатов от многочисленных рисков обходится фермеру в довольно небольшую сумму - всего 12 манатов.

Владельцы цитрусовых садов могут дополнительно страховать деревья в своих садах отдельно. В этом случае, если дерево погибнет, фермер получит страховую выплату в размере стоимости 3-летнего плодоношения дерева. Страховой тариф по данному страховому продукту составляет всего 0,83%.

Например, по мандариновому дереву, приносящему урожай на 30 манатов в год, производится годовой страховой взнос всего в 74 гяпика. Учитывая 50% государственной поддержки, фермер может застраховать дерево от многочисленных рисков, заплатив всего 37 гяпиков.

Подробную информацию о продуктах аграрного страхования, условиях страхования посевов и животных и страховых взносах можно получить на официальном сайте Фонда аграрного страхования (asf.gov.az), а также обратившись в колл-центр 1651.

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