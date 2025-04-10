Госналоговая служба Азербайджана зарегистрировала еще одну компанию

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба 3 февраля текущего года осуществила государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью "Sabah Arena".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при минэкономики.

Согласно информации, законным представителем компании является Гасанов Рамин Гасанали оглу.

Юридический адрес ООО с уставным капиталом 8 млн 761 тыс. 204 маната: г. Баку, Хазарский район, поселок городского типа Шувалан, ул. Л.Старчука, кв. 9D.