В отношении ООО "Рaysis" применены меры за нарушение нормативных актов в сфере платежей

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применил меры в отношении ООО "Paysis" за нарушение требований соответствующего законодательства и нормативных актов в сфере платежей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

"В рамках процессов текущего контроля, осуществляемых Центральным банком Азербайджанской Республики, была проведена проверка обеспечения безопасности платежных операций, проводимых в ООО "Paysis", и организации деятельности в соответствии с требованиями законодательства. В связи с выявлением нарушений со стороны ООО "Paysis" требований соответствующих законодательных и нормативных актов в сфере платежей были применены меры в соответствии со статьями 48.2.4 закона Азербайджанской Республики "О Центральном банке" и 63.1 закона Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах", - говорится в информации.

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