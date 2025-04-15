Международный аэропорт Гейдар Алиев в центре глобальной повестки по безопасности — участие в заседании TOSC ACI Europe

Международный аэропорт Гейдар Алиев, приняв участие в 49-м заседании Комитета по технической и операционной безопасности (TOSC) Ассоциации аэропортов Европы (ACI Europe), состоявшемся в Варшаве, в очередной раз продемонстрировал растущую роль Азербайджана в международной авиационной повестке.

Мероприятие объединило представителей ведущих европейских аэропортов, авиационных регуляторов и технологических компаний для обсуждения совместных решений по ключевым вызовам авиационной отрасли. Делегация Международного аэропорта Гейдар Алиев активно участвовала в дискуссиях по интеграции искусственного интеллекта в turnaround-операции (цикл наземного обслуживания воздушного судна между прилётом и вылетом), цифровой координации с аэронавигационными службами и усилению безопасности на перроне.

Особое внимание было уделено предотвращению выкатываний за пределы взлётно-посадочной полосы и снижению влияния человеческого фактора. В этом контексте были представлены передовые подходы к профессиональной подготовке водителей спецтехники и снижению операционных рисков.

«Форум TOSC — это не просто площадка для обмена знаниями и опытом. Это платформа, где формируются будущие стандарты авиационной безопасности. Мы стремимся не только перенимать передовые практики, но и быть частью их формирования», — отметил заместитель директора по летной безопасности аэропорта Эльмир Гулузаде.

В рамках форума было предложено провести одно из следующих заседаний TOSC в Баку. Эта инициатива является значимым шагом в признании вклада Азербайджана в развитие глобальной авиационной экосистемы и растущей роли Баку как транспортного узла нового поколения.

Отметим, что с 2024 года международные аэропорты Баку и Гянджи являются официальными членами крупнейшей отраслевой ассоциации аэропортов Европы — ACI Europe.