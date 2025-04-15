В прошлом году была обеспечена стабильная деятельность всех сегментов финансового сектора Азербайджана - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В прошлом году основными приоритетами политики финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) были укрепление доверия к финансово-банковской системе, минимизация рисков, повышение управленческого потенциала и устойчивости финансового сектора к внешним шокам.

Как сообщили во вторник Trend в ЦБА, в результате проводимой в течение года макропруденциальной политики, регуляторных и контрольных мероприятий обеспечена стабильная деятельность всех сегментов финансового сектора, укреплена стабильность финансовой системы.

Было отмечено, что в течение отчетного года ЦБА были утверждены и обнародованы документы по макропруденциальной политике в банковском секторе и концепции "Политика по контролю, основанному на риске".

"В 2024 году функция финансового посредничества банков стала ещё более выраженной, а активное кредитование продолжилось На фоне роста доверия к банковскому сектору, внедрения новой операционной рамки денежно-кредитной политики и макропруденциальной политики, расширение баланса поддерживалось за счёт срочных депозитов, которые считаются более устойчивым источником финансирования. На фоне роста кредитного портфеля совершенствование регулирования и эффективное управление рисками со стороны кредитных организаций способствовали снижению кредитных рисков",- отмечается в сообщении ЦБА.

"На фоне роста доверия к банковской системе, внедрения новой операционной рамки денежно-кредитной и макропруденциальной политики, расширение банковских балансов происходило за счёт срочных депозитов - более устойчивого источника финансирования. При этом рост кредитного портфеля сопровождался совершенствованием регулирования и эффективным управлением рисками со стороны банков, что способствовало снижению кредитных рисков", - говорится в сообщении.

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