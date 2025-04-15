ЦБ Азербайджана раскрыл данные об активах банков в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В течение 2024 года активы банковского сектора увеличились на 8 процентов (на 4,03 миллиарда манатов) и составили 53 миллиарда манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алияр Мамедъяров на пресс-конференции, посвященной финансовой стабильности.

По его словам, баланс банковского сектора продолжает расширяться за счет продолжения экономической активности и роста срочной депозитной базы.

"Обязательства также увеличились на 8 процентов (на 3,41 миллиарда манатов), достигнув 46,4 миллиарда манатов. В результате показатель глубины банковского сектора — соотношение активов к ВВП — вырос на 2 процентных пункта и составил 42 процента", - добавил он.

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