Назван показатель ликвидных активов банковского сектора в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В прошлом году позиция ликвидности банковского сектора адаптировалась к новым монетарным рамкам и рамкам внедрения пруденциальных инструментов. Коэффициент покрытия ликвидности (LCR) в совокупной и иностранной валюте составил 150 и 178 процентов соответственно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной финансовой стабильности.

"Высококачественные ликвидные активы банковского сектора составляют 12 миллиардов манатов, что превышает общие чистые наличные расходы. Коэффициент покрытия ликвидности, обеспечивая поддержание адекватного уровня высококачественных ликвидных активов, повышает устойчивость банков к краткосрочным шокам ликвидности", - добавил он.