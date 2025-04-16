Подведены итоги деятельности страхового сектора Азербайджана за прошлый год

БАКУ /Trend/ - В 2024 году собранные страховые взносы увеличились на 10.6 процента (130 миллионов манатов) по сравнению с концом предыдущего года и достигли 1 миллиарда 353 миллионов манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил советник председателя Центрального банка Азербайджана Вугар Алиев на пресс-конференции, посвященной финансовой стабильности.

По его словам, 54 процента страховых сборов было получено от видов страхования жизни и 46 процентов — от иных видов страхования.

Так, сборы по страхованию жизни выросли на 16,7% и составили 734 миллиона манатов, в то время как сборы по остальным видам страхования увеличились на 4,4%, достигнув 619 миллионов манатов.

"Основным драйвером роста в страховом секторе стали виды добровольного страхования. Классы добровольного страхования выросли на 13,9 процента (123 миллиона манатов) до 1 миллиарда 11 миллионов манатов, а классы обязательного страхования выросли на 2,4 процента (8 миллионов манатов) до 342 миллионов манатов", - отметил он.

В.Алиев добавил, что основной вклад в рост добровольного страхования внёс класс страхования жизни. На него пришлось 76 процентов общего увеличения (94 миллиона манатов).

"Несмотря на рост страховых сборов, активное развитие сектора обеспечивается ограниченным числом компаний", - заключил он.

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