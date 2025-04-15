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Курс маната сохранит стабильность до 2030 года - минфин

Экономика Материалы 15 апреля 2025 20:06 (UTC +04:00)
Курс маната сохранит стабильность до 2030 года - минфин

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В макроэкономических прогнозах, представленных министерством экономики, обменный курс маната по отношению к доллару США на 2026-2029 годы указан как стабильный, на уровне текущего года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

"Согласно прогнозам, в среднесрочном периоде доходы населения вырастут к 2029 году до 123 млрд манатов, а расходы – до 119,4 млрд манатов", - отмечается в сообщении.

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