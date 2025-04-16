Назван объем производства смазочных масел в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено 9,2 тыс. тонн смазочных масел.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

По данным, этот показатель на 5,3 тыс. тонн, или на 36,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Так, в январе-марте прошлого года в стране было произведено 14,5 тыс. тонн смазочных масел.

По состоянию на 1 апреля этого года запасы готовой продукции составили 5,5 тыс. тонн.

Отметим, что общая стоимость производства в сфере производства нефтепродуктов за отчетный период составила 1,257 млрд манатов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.