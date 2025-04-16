Азербайджан и Россия обсудили построение национальной пространственной инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Россией обсужден вопрос создания национальной пространственной инфраструктуры.

Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Мы встретились с делегацией во главе с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России Олегом Скуфинским. Обменялись мнениями о сотрудничестве наших стран в экономической сфере, обсудили вопросы обмена опытом и информацией между министерством экономики и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России, эффективное использование реестровой и кадастровой информации и построение национальной пространственной инфраструктуры", - говорится в публикации.

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