Представлено цифровое решение "SİMA KYC" Видеозапись

ООО "AzInTelecom" представило очередное инновационное решение в области цифровой идентификации. "SİMA KYC" Видеозапись является частью Платформы Цифровых Решений SİMA и предоставляет возможность удалённой идентификации личности в видеоформате.

Решение "SİMA KYC" Видеозапись позволяет государственным и частным учреждениям устанавливать надёжное и быстрое взаимодействие с пользователями. Продукт разработан с учётом всех требований Центрального банка Азербайджанской Республики по удалённому открытию банковских счетов. Учреждения, интегрировавшие решение "SİMA KYC" Видеозапись в свои сервисы, смогут обеспечить высокий уровень безопасности с помощью двухфакторной аутентификации, отслеживать пользовательскую активность и контролировать процесс идентификации. В то же время граждане смогут получать услуги и совершать операции удалённо, без необходимости посещения центров обслуживания.

С помощью "SİMA KYC" Видеозапись проверка личности осуществляется через мобильное устройство или компьютер. В процессе пользователь сначала вводит PIN-код и серийный номер своего удостоверения личности в соответствующие поля. Далее пользователь представляется перед камерой и вслух зачитывает текст подтверждения, отображаемый на экране. На основе видеозаписи проводится биометрическая идентификация. В зависимости от требований интегрирующего учреждения личность пользователя может быть автоматически подтверждена системой.

Главным преимуществом решения "SİMA KYC" Видеозапись является его способность выполнять биометрическую идентификацию в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта. Данное решение улучшает пользовательский опыт и позволяет гражданам экономить время и ресурсы. Более подробную информацию о "SİMA KYC" Видеозапись можно получить на сайте sima.az или позвонив в контактный-центр "157".