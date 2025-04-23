Президент Ильхам Алиев и Председатель Си Цзиньпин разделяют общие взгляды на важность "зеленого" развития - эксперт

ПЕКИН /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Председатель КНР Си Цзиньпин придерживаются схожих взглядов на значимость устойчивого и экологически ориентированного развития.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам в Пекине младший научный сотрудник департамента американских исследований Китайского института международных исследований Кан Цзе.

Выступая перед журналистами в Пекине, эксперт отметил, что оба лидера придают особое значение "зеленому" переходу и цифровым технологиям как основам развития.

Кан Цзе, недавно побывавший в освобожденных районах Карабаха, в том числе в городе Шуша, подчеркнул, что принципы экологичности лежат в основе восстановления региона.

"В Шуше я увидел, с каким вниманием там подходят к вопросам экологии в процессе восстановления. Особенно впечатлили гидроэлектростанции и солнечные установки", - отметил он.

Проводя параллель с китайским опытом, он рассказал о проекте строительства города Сюнъань, расположенного к югу от Пекина. "Сюнъань задуман как город будущего — с ориентацией на цифровизацию и "зеленую" экономику. Это своего рода модель для Китая, а возможно, и для всего мира. Подобные подходы сегодня находят отражение и в Карабахе", - добавил он.

По мнению эксперта, китайские компании могут внести существенный вклад в восстановление Карабаха, особенно в сферах возобновляемой энергетики и цифровой инфраструктуры.

"Некоторые объекты солнечной энергетики, которые я видел в Карабахе, произведены в Китае. Думаю, в будущем у китайских компаний появится ещё больше возможностей для участия в восстановительных проектах", - сказал Кан Цзе.