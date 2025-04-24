Азербайджан сократил продажи электроэнергии в Россию

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года из Азербайджана в Россию было экспортировано 16,8 миллиона кВтч электроэнергии.

По подсчетам Trend, основанным на данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике Азербайджана, прибыль от экспорта электроэнергии в этом объеме составила 617 тысяч долларов США.

Объем экспорта электроэнергии в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 1,9 миллиона кВтч или на 10,2 процента, а в стоимостном выражении - на 63 тысячи долларов США или на 9,3 процента.

Так, за первые два месяца прошлого года из Азербайджана в Россию было экспортировано 18,7 миллиона кВтч электроэнергии на сумму 680 тысяч долларов США.

Отметим, что в январе-феврале текущего года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 296,2 миллиона кВтч электроэнергии. Стоимость этого объема электроэнергии составила 16,4 миллиона долларов США. Эти показатели снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 316,5 миллиона кВтч (в 2,1 раза) в объемном выражении и на 18,5 миллиона долларов США (в 2,1 раза) в стоимостном выражении. За первые два месяца 2024 года объем экспорта электроэнергии из Азербайджана составил 612,7 миллиона кВтч, а стоимость - 34,9 миллиона долларов США.

В отчетный период из Азербайджана была экспортирована электрическая энергия в Россию, Грузию и Иран.