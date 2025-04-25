В Баку проходит конференция на тему "Конституция и суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане"

БАКУ /Trend/ - В Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Конституция и суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане", посвященная Дню предпринимателей и "Году Конституции и Суверенитета".

Как сообщает в пятницу Trend, в конференции принимают участие заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, директор по правовым и комплаенс-вопросам группы PASHA Holding, доктор философии по праву Айтадж Гасымова, а также представители СМИ.

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