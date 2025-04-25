Добавленная стоимость в ненефтегазовой промышленности Азербайджана выросла в 1,5 раза за 5 лет - Эльнур Алиев

БАКУ /Trend/ - За последние 5 лет ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос в реальном выражении на 26 процентов, а добавленная стоимость в ненефтегазовой промышленности увеличилась в 1,5 раза.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на проходящей сегодня в Баку конференции на тему "Конституция и Суверенитет — развитие предпринимательства в Азербайджане".

Он отметил, что экономика Азербайджана вступила в важный этап развития.

"Промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере, в январе-марте 2025 года произведено промышленной продукции на 15,8 миллиарда манатов. Производство продукции в ненефтегазовом секторе выросло на 3,5 процента.

Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 73 миллиарда долларов США. Высокие валютные резервы свидетельствуют об экономической стабильности страны, что создает привлекательную среду для отечественных и иностранных инвесторов. Доля частного сектора в ВВП составляет 83 процента, а занятость - более 78",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!