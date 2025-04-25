Глобальный дефицит дизельного топлива становится реальной угрозой - REDBRIDGE Energy

БАКУ /Trend/ - Глобальный дефицит дизельного топлива представляет собой реальную угрозу на фоне ужесточения стандартов морского топлива и роста цен на биотопливо.

Как передает Trend, об этом заявил трейдер компании REDBRIDGE Energy Фарух Новрузов на Каспийском и Центрально-Азиатском форуме по торговле и логистике нефти в Баку.

Он выразил обеспокоенность возможным дефицитом дизельного топлива, который усугубляется более строгими стандартами морского топлива и постоянно высокими ценами на биотопливо.

Ф.Новрузов подчеркнул, что исключение очень низкосернистого топлива (VLSFO) из смеси бункерных топлив может привести к значительному дефициту поставок, что особенно скажется на доступности топлива PLC.

"Этот дефицит возникает в тот момент, когда поставки дизельного топлива уже ограничены по всему миру, особенно в Европе, с начала войны в 2022 году. Россия, ранее являвшаяся ключевым экспортером дизеля, сократила свои поставки на этот рынок, в то время как европейские НПЗ продолжают испытывать трудности с удовлетворением спроса из-за конфигураций, оптимизированных для производства бензина", - сказал он.