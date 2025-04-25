ОБСЕ высоко оценивает лидерство Азербайджана в климатической повестке - генсек

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ высоко оценивает лидерство Азербайджана в климатической повестке.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на пресс-конференции в Баку.

"Я высоко оцениваю активное лидерство Азербайджана в климатической повестке, проявленное, в частности, в прошлом году, когда Баку принимал COP29", - сказал он.

По его словам, ОБСЕ и Азербайджан продолжают сотрудничество в важных направлениях, таких как содействие экономической региональной взаимосвязанности и борьба с изменением климата.

"Противодействие этим стратегическим вызовам имеет важнейшее значение для региона, и я высоко оцениваю активное лидерство Азербайджана в климатической повестке, проявленное, в частности, в прошлом году, когда Баку принимал COP29.

Сегодня утром я посетил Бакинский международный морской торговый порт, где мы обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере транспорта и взаимосвязанности, а также нашу продолжающуюся совместную работу в этом направлении, в том числе в рамках проекта ОБСЕ по продвижению "зелёных" портов и устойчивой взаимосвязанности в прикаспийском регионе", - сказал он.