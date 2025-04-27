Вырос объем инвестиций в жилищное строительство в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За январь-март текущего года стоимость инвестиций в основной капитал по строительному сектору в Азербайджане составила 900,5 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, это на 12,8% больше, чем в те же месяцы 2024 года.

Стоимость инвестиций в основной капитал по строительству жилья в стране за отчетный период составила 682,9 млн манатов, что в 2,9 раза больше показателя за первые три месяца 2024 года.

Общий удельный вес инвестиций в основной капитал по строительству жилья за первые три месяца текущего года составил 19,7%.

Отметим, что в январе-марте 2025 года в основной капитал было направлено 3,5 миллиарда манатов, что на 10,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 24,2 процента, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор - на 2,4 процента.