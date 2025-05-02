ЦБА о финансировании небанковских кредитных организаций через облигации

БАКУ /Trend/ - Высокая стоимость финансирования небанковских кредитных организаций (НКО) через облигации в основном обусловлена их риск-профилем.

Как сообщает Trend, об этом говорится в документе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) "Стратегические рамки по микрофинансовой модели".

"Одним из других основных источников финансирования сектора микрофинансирования является финансирование через рынок капитала. Но затраты небанковских кредитных организаций на финансирование через облигации высоки. Высокая стоимость финансирования НКО через облигации в основном обусловлена их риск-профилем. Создание НКО с широким спектром видов деятельности и предоставление им доступа к большему количеству видов деятельности, а также более строгие нормативные и управленческие требования обеспечат основу для их принятия в качестве финансовых учреждений с более низким уровнем риска для инвесторов и, таким образом, снижения затрат на финансирование за счет повышения их устойчивости.

В то же время "Положение о требованиях эмитента к максимальному объему выпуска облигаций" предусматривает пересмотр нормативов по выпуску облигаций для НКО с широким спектром деятельности, а также для банков, выполняющих соответствующие условия по объему микрокредитного портфеля.