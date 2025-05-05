Великобритания призывает АБР вновь сосредоточиться на сокращении бедности и рыночном экономическом росте

МИЛАН /Trend/ - Азиатскому банку развития (АБР) необходимо вернуться к своей основной миссии — сокращению бедности и обеспечению рыночного экономического роста.

Об этом заявила управляющая АБР от Великобритании Кэтрин Уэст, выступая на бизнес-сессии Совета управляющих АБР, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

"На протяжении десятилетий Азиатский банк развития помогал странам региона развивать свои экономики, снижать уровень бедности, увеличивать инвестиции частного сектора, создавать рабочие места в частном секторе и сокращать зависимость от иностранной помощи. Мы достигаем этого путём предоставления прозрачного и доступного долгосрочного финансирования, а также широкой технической поддержки, что позволяет странам инвестировать в собственные приоритеты развития и противостоять принудительным и непрозрачным условиям кредитования со стороны других кредиторов", — заявила Уэст.

По её словам, Великобритания видит потенциал для согласования этих ключевых приоритетов с усилиями администрации Трампа по укреплению более безопасных, устойчивых и процветающих экономик в США, Азии и Тихоокеанском регионе, а также во всем мире.

«Но нас беспокоит, что АБР слишком отошёл от своей основной миссии. Мы хотим видеть, как банк вновь сосредотачивается на фундаментальных задачах — сокращении бедности и рыночно-ориентированном экономическом росте. Возвращаясь к своей миссии, банк должен работать эффективно и результативно — мобилизовать частные инвестиции, стимулировать рост экономики за счёт частного сектора, развивать рынки. Поддерживая экономический двигатель, банк должен сосредоточиться на ликвидации энергетической бедности, чтобы обеспечить приток инвестиций и ускорить рост. Мы призываем банк применять комплексный подход к энергетике и обеспечить странам доступ ко всем технологиям, способным обеспечивать доступную базовую генерацию, включая, к примеру, атомную энергетику», — подчеркнула британский губернатор АБР.

Она также указала, что эффективное использование ресурсов требует большего внимания к наименее развитым странам, где поддержка АБР приносит наибольший эффект в борьбе с бедностью и способствует росту, а также применения политики "выпуска" в странах с более высоким уровнем дохода и широким доступом к другим источникам финансирования.

"Повышение эффективности и результативности развития также требует надлежащего исполнения закупочных процедур, обеспечивающих высокое качество и наилучшее соотношение цены и результата, а не просто низкую стоимость, а также поддержку долгосрочного развития потенциала стран и конкуренции на равных условиях — без поощрения государственных субсидий и низких стандартов.

Более быстрые и гибкие операции важны, но при этом они должны сохранять высокое качество и прозрачность. Возвращение к основной миссии банка будет способствовать глобальному экономическому росту и стабильности, обеспечивая совместное развитие для всех", — резюмировала Кэтрин Уэст.