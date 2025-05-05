США призывают АБР сосредоточиться на сокращении бедности и рыночно-ориентированном экономическом росте

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) должен вновь сосредоточиться на своих базовых задачах — сокращении бедности и рыночно-ориентированном экономическом росте, заявила Маргарет Куллоу, временный заместитель управляющего АБР от США, выступая на бизнес-сессии губернаторов АБР, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«Мы обеспокоены тем, что банк отклонился от своей основной миссии. Необходимо вернуться к истокам — сокращению бедности и стимулированию экономического роста на рыночных принципах. При этом важно обеспечить эффективность и результативность работы банка, в том числе за счёт мобилизации частных инвестиций, поддержки роста, ориентированного на частный сектор и создания рабочих мест, а также развития рынков», — отметила она.

Куллоу подчеркнула, что поддерживая движущую силу экономики, банк должен сосредоточиться на ликвидации энергетической бедности, что позволит привлечь инвестиции частного сектора и стимулировать экономический рост.

«Мы призываем банк использовать всесторонний подход к энергетике и обеспечить странам доступ ко всем технологиям, способным обеспечить доступную базовую генерацию энергии, включая, к примеру, ядерную энергетику. Эффективное использование ресурсов требует большего внимания к наименее развитым странам, где поддержка АБР оказывает наибольшее влияние на сокращение бедности и рост»,— добавила она.

По её словам, возвращение к основной миссии банка будет способствовать глобальному экономическому росту и стабильности.