В Азербайджане увеличилось число участников внешней торговли

В Азербайджане увеличилось число участников внешней торговли. В первом квартале текущего года их количество возросло на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство участников — физические лица, однако значительно увеличилось число юридических лиц, особенно в частном секторе.

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