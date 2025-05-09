В Азербайджане увеличилось число участников внешней торговли
В Азербайджане увеличилось число участников внешней торговли. В первом квартале текущего года их количество возросло на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство участников — физические лица, однако значительно увеличилось число юридических лиц, особенно в частном секторе.
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