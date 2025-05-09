Вырос объем торгового оборота между Азербайджаном и Японией
В январе-марте 2025 года объем торгового оборота с Японией составил 0,73 процента от общего торгового оборота Азербайджана.
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