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Обнародованы данные по закупке Израилем метанола из Азербайджана

Экономика Материалы 13 мая 2025 05:33 (UTC +04:00)
В январе-феврале этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 61,9 тыс. тонн метанола. Доходы Азербайджана от экспорта метанола в Израиль составили 3,4 миллиона долларов США.
Обнародованы данные по закупке Израилем метанола из Азербайджана

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года из Азербайджана в Израиль было экспортировано 10,3 тыс. тонн метанола.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, доход от экспорта метанола в этом объеме составил 3,4 миллиона долларов США.

Экспорт метанола в Израиль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в количественном выражении на 12,4 тыс. тонн, или в 2,2 раза, в стоимостном выражении - на 931 тыс. долларов США, или на 21,7%. Так, за первые два месяца 2024 года из Азербайджана в Израиль было экспортировано 22,7 тысячи тонн метанола на сумму 4,3 миллиона долларов США.

Отметим, что за отчетный период из Азербайджана за рубеж было экспортировано 61,9 тыс. тонн метанола на сумму 19,8 млн долларов США. В первой тройке стран, закупающих больше всего этой продукции, Турция, Израиль и Словения.

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