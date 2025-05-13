Назван объем экспорта газа из Азербайджана в январе-апреле 2025 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года было экспортировано примерно 4 миллиарда кубометров газа в Европу, 3,1 миллиарда кубометров — в Турцию и 0,9 миллиарда кубометров — в Грузию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"За этот период по TANAP в Турцию было транспортировано 1,9 миллиарда кубометров газа", - отмечается в публикации министра.

П.Шахбазов также назвал объемы добычи.

"По оперативным данным, в январе-апреле добыча нефтеконденсата составила 9,1 миллиона тонн, а объемы, направленные на экспорт, — 7,8 миллиона тонн. За этот период было добыто 16,7 миллиарда кубометров газа, из которых 8 миллиардов кубометров были экспортированы",- подчеркнул министр.

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