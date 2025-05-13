Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 мая.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8896 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0438 маната, а 100 российских рублей — 2.0988 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7000 1 евро EUR 1.8896 1 австралийский доллар AUD 1.0900 1 белорусский рубль BYN 0.5543 1 болгарский леви BGN 0.9661 1 дирхам ОАЭ AED 0.4628 100 южнокорейских вон KRW 0.1202 1 чешская крона CZK 0.0756 1 китайский юань CNY 0.2364 1 датская крона DKK 0.2533 1 грузинский лари GEL 0.6191 1 гонконгский доллар HKD 0.2181 1 индийская рупия INR 0.0200 1 британский фунт стерлингов GBP 2.2441 10000 иранских риалов IRR 0.0300 1 шведская крона SEK 0.1735 1 швейцарский франк CHF 2.0166 1 израильский шекель ILS 0.4763 1 канадский доллар CAD 1.2176 1 кувейтский динар KWD 5.5309 100 казахских тенге KZT 0.3317 1 катарский риал QAR 0.4663 1 кыргызский сом KGS 0.0195 100 венгерских форинтов HUF 0.4666 1 молдавский лей MDL 0.0988 1 норвежская крона NOK 0.1630 100 узбекских сомов UZS 0.0132 100 пакистанских рупий PKR 0.6038 1 польский злотый PLN 0.4456 1 румынский лей RON 0.3702 100 российских рублей RUB 2.0988 1 сербский динар RSD 0.0161 1 сингапурский доллар SGD 1.3043 1 саудовский риал SAR 0.4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.2812 1 турецкая лира TRY 0.0438 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0409 100 японских йен JPY 1.1508 1 новозеландский доллар NZD 1.0012

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