Азербайджан усиливает продовольственную безопасность и расширяет экспорт агропродукции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принят Закон «О продовольственной безопасности», направленный на формирование правовой основы системы продовольственной безопасности в соответствии с международной практикой. Во исполнение положений закона утверждено 15 правил, а также внесены изменения в 79 нормативно-правовых актов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, выступая сегодня на церемонии открытия 18-й Азербайджанской международной выставки "Сельское хозяйство" - Caspian Agro в Баку.

Он отметил, что за прошедший период в целях приведения санитарных норм и правил в соответствие с международными стандартами в области продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии решением Коллегии Агентства было принято 24 технических нормативно- правовых акта.

"Разработан законопроект Азербайджанской Республики «О здоровье растений», который был направлен соответствующим государственным органам для получения отзывов, и в настоящее время проводится широкое общественное обсуждение с участием заинтересованных сторон. В то же время, с целью приведения действующего законодательства в области животноводства в соответствие с международными требованиями и с учетом рекомендаций международных экспертов, подготовлен законопроект Азербайджанской Республики "О здоровье животных",- сказал он.

Г.Тахмазли подчеркнул, что пункт контроля безопасности пищевых продуктов "Красный мост", созданный в Газахском районе вблизи пограничного пункта пропуска с Республикой Грузия для оперативного контроля за безопасностью пищевых продуктов во время импортных и экспортных операций, оснащен всем необходимым оборудованием и начал свою деятельность.

"В последние годы в соответствии с прогрессивной международной практикой проводится серьезная работа по подтверждению санитарного состояния нашей республики по заболеваниям, представляющим угрозу здоровью человека и животных, а также вызывающим нарушение биологической безопасности окружающей среды. В этом контексте Азербайджан в 2024 году был признан Всемирной организацией здравоохранения животных страной, свободной от чумы мелких рогатых животных и высокопатогенного гриппа птиц, сохранив при этом статус свободы от африканской чумы лошадей и африканской чумы свиней, достигнутый в предыдущие годы.

Все эти достижения, целенаправленные меры по обеспечению биологической безопасности в стране, получение статуса страны, свободной от ряда болезней животных в мире, развитие международных кооперационных связей и установление новых связей создают благоприятные условия для реализации экспортного потенциала ряда продовольственных товаров, производимых в нашей стране.

Таким образом, начался экспорт яиц из Азербайджана в ряд стран, в том числе в Россию и Соединенные Штаты Америки.

Обеспечена преемственность разрешений на экспорт в страны Европейского союза икры, полученной из рыб рода осетровых, выращиваемых в аквакультуре.

В "I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики, успешно продолжена реализация мероприятий, поставленных в области продовольственной безопасности. В соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения животных в хозяйствах, связанных с зоной, свободной от болезней животных, созданной на освобожденных от оккупации территориях, был проведен эпизоотологический мониторинг и другие необходимые мероприятия", - добавил он.

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