В I квартале 2025 г. было экспортировано фруктов и овощей на сумму $153,3 млн - Мамед Мусаев

БАКУ /Trend/ - Только за январь-март 2025 года азербайджанские предприниматели экспортировали фруктов и овощей на сумму 153,3 миллиона долларов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил президент Национальной Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, выступая сегодня на церемонии открытия 18-й Азербайджанской международной выставки "Сельское хозяйство" - Caspian Agro.

Он отметил, что развитие аграрной сферы в Азербайджане имеет важное значение как с точки зрения занятости населения, так и с точки зрения продовольственной безопасности страны.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране созданы сотни современных агропарков, перерабатывающих предприятий, новых производств. Увеличилась доля отечественной продукции в удовлетворении внутреннего спроса.

Зафиксирована экспортная продажа переработанной продукции из овощей и фруктов на сумму 8,7 миллиона долларов. Также были экспортированы алкогольные и безалкогольные напитки на сумму около 14 миллионов манатов и хлопковое волокно со статистической стоимостью 40 миллионов манатов.

Уверен, что выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan и в этом году станут насыщенной и полезной платформой для специалистов продовольственной промышленности и возможностей экспорта. Применение новых технологий в этой сфере, установление деловых партнёрств и обмен опытом с зарубежными экспертами поднимут развитие отрасли на ещё более высокий уровень",- добавил М.Мусаев.

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